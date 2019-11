Esporte Em jogo com final emocionante, Atlético vence após sete jogos e volta ao 3º lugar da Série B Aylon marcou aos 2 minutos do 2º tempo. Dragão viu Londrina empatar aos 44 minutos, em nova falha de Maurício Kozlinski. Rodrigo Rodrigues resolveu para a equipe aos 47

Depois de sete jogos sem vencer, o Atlético derrotou o Londrina, na noite desta terça-feira (5), no estádio Antônio Accioly, e recuperou a 3ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Aylon fez gol aos 2 minutos do 2º tempo. No entanto, a partida foi resolvida no final. Kozlinski falhou e Uelber marcou aos 44 minutos. Rodrigo Rodrigues deu a vitória para o...