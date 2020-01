Esporte Em jogo com expulsões, Vila Nova vence primeira no Goianão João Pedro marcou aos 13 minutos do 1º tempo e, depois, saiu lesionado. Lateral do Tigre Crystian e volante Araújo da Raposa foram expulsos

A partida movimentada, desta quinta-feira (30), deu ao Vila Nova a primeira vitória no Campeonato Goiano. O Tigre venceu o Grêmio Anápolis, por 1 a 0, diante de sua torcida, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O meia João Pedro marcou o gol, no 1º tempo, antes das expulsões de Crystian e Araújo. O resultado deixa o Vila Nova na 6ª colocação na classificação geral,...