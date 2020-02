Esporte Em jogo com expulsões, Goianésia vence Grêmio Anápolis e passa Goiás na tabela Azulão do Vale soma 11 pontos e termina 1º turno do Goianão na 3ª colocação. Gol foi do zagueiro Márcio Luiz, aos 33 minutos do 2º tempo

O Goianésia venceu o Grêmio Anápolis, neste domingo (16), no estádio Valdeir Oliveira, por 1 a 0. O único gol da partida foi do zagueiro Márcio Luiz, aos 33 minutos do 2º tempo. O Goianésia chega aos 11 pontos no Goianão, ultrapassa o Goiás, que perdeu o clássico para o Atlético, e termina o 1º turno na 3ª colocação. O Grêmio Anápolis segue com 7 pontos, na 6ª pos...