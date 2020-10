Esporte Em jogo com alternância no placar, Flu e Ceará ficam no empate no Maracanã Com o resultado, a equipe das Laranjeiras, que chegou a seis jogos sem perder, alcançou 26 pontos, enquanto o Vozão foi a 19

Em jogo agitado, Fluminense e Ceará ficaram no empate em 2 a 2 na noite deste sábado (17), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem Luiz Henrique, cria da base tricolor, abriu o placar. O Vozão virou com um bonito gol de Vina, mas Danilo Barcelos, no fim, deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe das Laranjeiras, que chegou a seis jogos sem perder, alcanç...