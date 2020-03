Esporte Em isolamento, Ney Franco aguarda resultado de exames, revela presidente do Goiás Depois de viagem para os Estados Unidos, técnico do Goiás foi submetido a exame e não teve contato com o elenco ou funcionários do clube esmeraldino

Após ter viajado aos Estados Unidos para resolver questões particulares, o técnico Ney Franco está “em quarentena”. O treinador esmeraldino retornou para Goiânia no domingo (15) e, desde então, fez o exame para saber se está com coronavírus, além de seguir as recomendações básicas, como isolamento social. “O Ney Franco fez exame ontem (terça-feira, 17) e o result...