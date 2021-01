Esporte Em Iporá, Anápolis segura empate e garante 8ª vaga Anápolis vai enfrentar o Atlético-GO nas quartas de final

Um empate foi suficiente para que o Anápolis conquistasse a 8ª e última vaga à próxima fase do Goianão. O Galo da Comarca empatou por 1 a 1 com o Iporá, na tarde desta quinta-feira (28), em Iporá, no Estádio Ferreirão. Fora de casa, o Anápolis vai decidir classificação diante do Atlético-GO. O Iporá, após reação na reta decisiva, amarga em casa a eliminação na 1ª ...