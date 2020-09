Esporte Em Guayaquil, Flamengo tenta superar semana difícil para se recuperar na Libertadores Para o confronto, o atual campeão da Libertadores terá uma série de baixas provocadas por lesão, suspensão e, desde domingo (20), por casos de covid-19 no elenco

Após uma semana de muita turbulência, causada por um vexame histórico, pelo coronavírus e até pela ação de um vulcão, o Flamengo busca ao menos remediar a situação nesta terça (22), diante do Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. A partida acontece no estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador, às 19h15 (horário de B...