Esporte Em grupos, elenco do Atlético-GO faz 1º dia de treinos Alternados, jogadores foram divididos em quatro grupos e iniciaram recondicionamento físico sob supervisão da comissão técnica e departamento médico

Após 75 dias de espera e de paralisação do futebol no Brasil, o elenco do Atlético-GO voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (1º) sem saber, ainda, quando haverá jogos oficiais. No CT do Dragão, 24 atletas, divididos em quatro grupos de seis atletas se exercitaram no campo 2 do CT e na academia. A comissão técnica estabeleceu dois grupos, das 8 horas às 9h30, e outros dois, das 10 horas à...