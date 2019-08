Esporte Em grande fase, Verstappen supera Bottas e Hamilton e conquista a 1ª pole na F-1

Em grande fase depois de vencer duas das últimas três corridas, o holandês Max Verstappen coroou seu ótimo momento na temporada com a primeira pole position da carreira na Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Red Bull deixou a dupla da Mercedes para trás e foi o mais rápido na sessão classificatória para o GP da Hungria. On Sunday, @Max33Verstappen will beco...