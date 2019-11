Esporte Em grande fase, Marinho se inspira em Robben e minimiza má fase do São Paulo Contratado pelo Santos no meio da temporada, Marinho soma seis gols marcados em 23 partidas pelo clube

Com gols marcados nas últimas três partidas do Santos no Campeonato Brasileiro, Marinho conquistou a condição de titular com o técnico Jorge Sampaoli, sendo um dos pilares da equipe que venceu os últimos quatro jogos. É um protagonismo parecido ao que o teve em 2016, no Vitória, o que o fez avaliar viver um dos grandes momentos da sua carreira. "Cada jogador tem...