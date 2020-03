Esporte Em grande fase, Atalanta faz 7 a 2 no Lecce e chega a 70 gols no Italiano

A fase da Atalanta é esplêndida. Com um pé nas quartas de final da Liga do Campeões, o time de Bérgamo segue impressionando no Campeonato Italiano. Neste domingo, arrasou o Lecce por 7 a 2 fora de casa e chegou à marca de 70 gols no torneio. Detentora do melhor ataque da competição, a Atalanta já havia humilhado o Milan por 5 a 0 e feito 7 a 0 no Torino. O time de B...