Esporte Em goleada, presidente do Atlético-GO reclama de apatia do time Dirigente também reclamou de árbitro paralisar partida por causa das reclamações da diretoria do Dragão

Na volta às tribunas do Estádio Antônio Accioly, após se recuperar da Covid 19, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, distribuiu críticas à equipe atleticana na goleada sofrida para o Palmeiras, por 3 a 0, na tarde deste domingo (18), assim como entende que o técnico do Dragão, Eduardo Barroca, não foi feliz nas opções para o jogo. O dirigente reclama da "falta de intensidade", "apatia", "saída de bola lenta" do time contra o líder da Série A do Brasileiro. "...