Esporte Em goleada, Goiás retoma G4 com destaque de jogadores de frente Em vitória que encerrou fase ruim da equipe, atletas se destacam com gols e função tática

Um dos primeiros reforços anunciados pela diretoria esmeraldina para a Série B, o meia Diego conquistou seu espaço no time titular com polivalência e regularidade nas atuações. No triunfo sobre o Vitória, na tarde sábado (2), por 3 a 0, o jogador mostrou uma nova faceta ao atuar mais recuado como volante. Foi aprovado na missão.Contratado após passagem pelo Boa Esporte, o ...