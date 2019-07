Esporte Em gol validado com o VAR, Gabriel faz no fim e Flamengo empata com o Corinthians

Graças a um gol de Gabriel marcado aos 39 minutos do segundo tempo, validado apenas aos 45 após a intervenção do VAR (árbitro de vídeo), o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Corinthians na tarde deste domingo, em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time corintiano também marcou na etapa final, com Clayson convertendo um pênalti, mas não conseguiu sust...