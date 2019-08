Esporte Em Goiânia, futuro da seleção entra em campo em amistoso Seleção brasileira da categoria enfrenta o Chile, na Serrinha, em jogo preparatório para a Copa do Mundo

A seleção brasileira sub-17 faz, hoje, às 16h30, na Serrinha, o primeiro de dois amistosos em Goiânia contra a seleção do Chile. A partida faz parte da preparação brasileira para o Mundial da categoria que será disputado no Brasil entre os meses de outubro e novembro. Goiânia será uma das sedes do torneio. O ingresso para a partida será trocado por 1 kg de alimento não...