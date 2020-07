Esporte Em Goiânia, equipe da Stock Car terá mistura de gerações Separados por mais de 20 anos de diferença, pilotos dividem time e levam carro novo à pista

A equipe RCM vai colocar na pista de Goiânia, no próximo fim de semana, dois pilotos em momentos distintos da carreira a bordo de carros que serão novidades na temporada 2020 da Stock Car. A Toyota entra na principal categoria do automobilismo brasileiro e o paulista Bruno Baptista e o paranaense Ricardo Zonta pilotarão dois dos modelos Corolla do grid. Os dois são sep...