Esporte Em Goiânia, Brasil enfrenta Itália em clássico por vaga à semifinal Estádio Olímpico volta a receber a seleção brasileira na próxima segunda-feira (11), às 20h30

O duelo entre Brasil e Itália é um dos maiores clássicos do futebol mundial. Juntas, as duas seleções ostentam nove títulos (com a vantagem dos brasileiros) da Copa do Mundo, entre os adultos, sendo que já protagonizaram duas finais do torneio: 1970 e 1994. Pela primeira vez, brasileiros e italianos se encontrarão num jogo decisivo, mas pelo Mundial sub-17. A partida, pelas qua...