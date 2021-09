Esporte Em Goiânia, Anvisa procura jogador do Corinthians que não cumpriu quarentena Willian viajou do Reino Unido para o Brasil no dia 1º de setembro e deveria ter cumprido quarentena de 14 dias

Atualizada às 20h16 de 11/09/2021 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma nota na noite deste sábado (11) na qual informa que o meia Willian, do Corinthians, não cumpriu o período de 14 dias de quarentena após vir para o Brasil oriundo do Reino Unido. O órgão está em busca do jogador em Goiânia, onde o time paulista enfrenta o Atlético-GO nest...