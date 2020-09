Esporte Em Fortaleza, Goiás começa maratona após pausa de duas semanas Esmeraldino disputará cinco partidas, com três viagens, em 17 dias

As quase duas semanas que o Goiás teve de preparação, depois que venceu o Internacional no dia 13 deste mês quando disputou sua última partida, serão colocadas à prova a partir deste domingo (27). O jogo contra o Ceará, marca o início de uma sequência que o time esmeraldino terá de cinco partidas e três viagens, em 17 dias. No período o clube se deslocará para Ceará, Bah...