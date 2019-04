Esporte Em final equilibrada, Inter e Grêmio empatam sem gols no Beira-Rio Em caso de novo empate na Arena do Grêmio, na próxima semana, a decisão vai para os pênaltis

Está tudo em aberto no Campeonato Gaúcho. Neste domingo, Internacional e Grêmio fizeram um clássico bastante equilibrado, mas que terminou empatado sem gols no Beira-Rio. A decisão ficou para o jogo de quarta-feira, na Arena do Grêmio. Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, o Grêmio tem a vantagem de decidir diante do seu torcedor. Em caso de nov...