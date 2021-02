Esporte Em fevereiro, Atlético-GO fecha temporada 2020 de olho em título local e torneio continental

O Atlético-GO fechará, em fevereiro, a temporada 2020, marcada pela interrupção das competições por causa da pandemia do coronavírus e por mudanças no calendário. O Dragão, após garantir permanência na Série A, pretende fechar a agenda do ano passado com a conquista de vaga num torneio internacional - a Copa Sul-Americana é a mais próxima, mas ainda há chances pequenas de...