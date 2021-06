Esporte Em evolução, Santos vence terceira seguida e avança na Copa do Brasil O Santos não conseguia três triunfos em sequência desde janeiro, na parte final da estendida temporada 2020

Fernando Diniz completou um mês à frente do Santos e, aos poucos, tem conseguido implementar suas ideias na equipe, sobretudo no ataque. Os três últimos jogos mostram uma evolução nesse quesito, com três vitórias em sequência, algo que a equipe não conseguia desde a temporada passada. Nesta terça (8), na Vila Belmiro, os santistas venceram novamente o Cianorte-PR, por 1 ...