Esporte Em evidência no Atlético-GO aos 36 anos, goleiro diz: 'tenho uma vontade garoto' Fernando Miguel tem números favoráveis na Série A. Atuou 18 vezes e sofreu 17 gols, média inferior a um gol por jogo

O goleiro Fernando Miguel tem se destacado no Atlético-GO na Série A. Aos 36 anos e em forma, garante que se sente muito bem, mesmo sabendo que está se aproximando do fim da carreira. "Eu me vejo com potencial de crescimento. Aos 36 anos, tenho uma vontade de garoto, de aprender, de ir além", afirmou o camisa 1 e capitão do Dragão na Série A. Ele não revela...