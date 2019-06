Esporte Em evento em Aragarças, Bolsonaro veste camisa do Goiás Uniforme, com o número 17 às costas, foi entregue por Chitãozinho, mas foi presente do presidente do clube esmeraldino

Em Aragarças para o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, uma parceria entre os governos do Mato Grosso e Goiás, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) recebeu e vestiu uma camisa do Goiás, único clube goiano na Série A do Campeonato Brasileiro.