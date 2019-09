Esporte Em etapa do Goiás Superbike, piloto cai no S e tem suspeita de fratura Corridas são marcadas por mudanças em relação à segurança após a morte de Welles Lins em 11 de agosto

A primeira corrida da 4ª etapa do Goiás Superbike, neste domingo (15), foi marcada pela queda do piloto Robson Pereira Gomes, o Robinho, de 33 anos, da categoria Sport 150cc. O atleta caiu no S, que fica no miolo do circuito do autódromo de Goiânia e recebeu atendimento no local. De acordo com a equipe médica do evento, a suspeita é de fratura na clavícula. ...