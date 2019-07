Esporte Em estreia do brasileiro Didi, Pelicans batem os Bulls na Summer League da NBA

A rodada da Summer League da NBA da noite desta segunda-feira contou com diversos duelos. Dentre os compromissos, destaque para a estreia do ala Didi Louzada pelo New Orleans Pelicans. O brasileiro escolhido no Draft na 35ª posição geral, a 5ª da segunda rodada, ajudou sua equipe a derrotar o Chicago Bulls por 109 a 72. Titular, Didi teve uma boa atuação de estrei...