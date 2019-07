Esporte Em estreia de novo técnico, Vila Nova busca empate com o América-MG no Serra Dourada Resultado mantém o Tigre, do treinador Marcelo Cabo, à beira da zona de rebaixamento para a Série C

Não foi bem a estreia que o técnico Marcelo Cabo queria ter no Vila Nova. Após sair atrás no placar, o Tigre precisou buscar o empate e aceitar o 1 a 1 contra o América-MG, na tarde deste sábado (20), em jogo válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos os gols saíram na etapa final. O meia Juninho, aos 13, abriu o placar após rebote de Rafael...