Esporte Em estreia de Alexandre Pato, São Paulo bate o Botafogo por 2 a 0 no Morumbi Tricolor estreia no Brasileirão com vitória por 2 a 0, gols de Everton e Hudson

A "nova" versão do São Paulo finalmente estreou neste sábado em 2019. Depois de semanas sem poder testar os reforços Alexandre Pato, Tchê Tchê e Vitor Bueno, o time tricolor mandou os três a campo e bateu o Botafogo por 2 a 0, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela estreia no Campeonato Brasileiro, em uma partida segura e sem sofrer sustos na defesa. O aguar...