Esporte Em entrevista, Rafael Santos comemora renovação e boa fase pelo Vila Nova; assista Goleiro aumentou vínculo com o clube até o fim do ano que vem

De contrato renovado até o fim de 2020 com o Vila Nova, o goleiro Rafael Santos se mostrou empolgado ao falar sobre a sequência que mantém como titular do gol colorado. Em entrevista concedida à Tigrão TV, canal do clube nas redes sociais, o defensor se emocionou ao relembrar passagens conturbadas que viveu pela equipe, confessou que pensou em deixar o Vila...