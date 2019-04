Esporte Em encontro, Pelé diz que Mbappé não precisa sair do PSG para ser melhor do mundo "Ele deve continuar a jogar da mesma maneira, porque ele se tornará o melhor do mundo assim", disse o Rei

Pelé e o atacante Mbappé se encontraram pela primeira vez durante um evento realizado em Paris nesta terça-feira e o Rei do Futebol aproveitou a oportunidade para dar conselhos ao craque do PSG e da seleção francesa. O brasileiro disse, durante entrevista coletiva, que não acredita ser necessário que o jogador deixe o clube francês para ser eleito o melhor do mundo e...