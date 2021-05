Esporte Em encontro com atletas, governador de Goiás garante manutenção de programas para o esporte

Perto da convocação para as Paralimpíadas de Tóquio/2020, adiadas para entre os dias 24 de agosto a 5 de setembro, os atletas que têm chance de disputar a competição participaram de um encontro com o governador Ronaldo Caiado (DEM), nesta quarta-feira (5), em que ouviram a garantia de que o benefício de programas da área do esporte não vão sofrer interrupção. Participaram também...