Esporte Em duelo inédito pela Copa do Brasil, Atlético-GO confia em bom confronto contra Inter Clube goiano considera adversário difícil, mas as boas atuações nos últimos jogos da temporada elevam o otimismo rubro-negro para oitavas de final do torneio nacional. Dragão já embolsou cerca de R$ 8 milhões por avançar na competição

No atual formato da Copa do Brasil, o Atlético-GO superou as campanhas dos anos anteriores (2017, 2018 e 2019) e terá o Inter como adversário nas oitavas de final. Os atleticanos consideram o adversário difícil, mas as boas atuações nos últimos jogos elevaram a confiança no clube goiano, que pretende surpreender, jogar de igual pra igual e avançar às quartas de final d...