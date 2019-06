Esporte Em duelo entre Goiás e Chapecoense, técnicos encontram ex-clubes Responsáveis por acesso alviverde e permanência da Chape duelam em lados opostos

Se na próxima segunda-feira (10) o Estádio Serra Dourada será palco do duelo entre Goiás e Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, a maior parte do mérito é destinada aos ex-treinadores das equipes. Claudinei Oliveira, hoje no Goiás, foi o responsável por livrar a Chapecoense do rebaixamento. Ney Franco, agora na Chape, comandou o Goiás na conquista do acesso da Série...