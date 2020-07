Esporte Em duelo de líderes do Paulista, São Paulo recebe o RB Bragantino no Paulista

São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 20h, no Morumbi, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Líderes de seus grupos, as equipes jogam pela primeira vez desde a paralisação do torneio, há quatro meses, por causa da pandemia do novo coronavírus.Já classificado para as quartas de final, o São Paulo tenta garant...