Esporte Em duelo de G4, Atlético vence Coritiba fora de casa e assume vice-liderança da Série B Rubro-negro consegue vantagem logo no início, administra partida, conta com estrela de atacante saído do banco de reservas e abre cinco pontos de diferença para o 5° colocado

Sob forte calor jogando no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, na manhã deste domingo (8), o Atlético levantou as chamas do sonho do acesso ao conquistar uma vitória importante sobre um adversário direto no G4, o Coritiba, por 2 a 1, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assumir a vice-liderança da competição. Os gols r...