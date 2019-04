Esporte Em duelo de campeões, Palmeiras estreia com goleada sobre Fortaleza O Palmeiras mostrou ser bem superior ao chegar à vitória conduzido por um reserva, Zé Rafael, autor de dois gols e de uma assistência

O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro de 2019 do mesmo jeito que terminou o do ano passado. Com um futebol eficiente e seguro, o time do técnico Luiz Felipe Scolari estreou neste domingo (28) com vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena do Palmeiras, em São Paulo. Sem perder pela competição desde julho do ano passado, a equipe agora soma 24 jogos consecutivos ...