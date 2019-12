Esporte Em dia de premiações, Michael evita falar sobre futuro e pede cafezinho. No Rio, teve! Atacante do Goiás marcou 16 gols e deu nove assistências na temporada, que diz ter sido produtiva. Jogador de 23 anos projeta evoluir em 2020

Ciente de que sua carreira estará agitada nos próximos meses, por estar em alta no mercado da bola, o atacante Michael diz que ainda não está pronto para deixar o Goiás. O jogador teve uma segunda-feira (9) agitada ao receber dois prêmios de revelação do Campeonato Brasileiro - Bola de Prata ESPN e Prêmio Craque Brasileirão. No dia de premiações para Michael, o ...