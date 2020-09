Esporte Em dia de especulações, Atlético-GO fica à espera pelas definições Presidente Adson Batista fala sobre possibilidades de saídas e chegadas no elenco rubro-negro e atualiza situação de Jorginho

O Atlético-GO voltou do Rio, na tarde desta quinta (3), com um ponto na bagagem, mais aliviado após o empate com o Fluminense (1 a 1) e muitas especulações. Entre elas, o interesse do CSA-AL pelo volante Moacir, o meia Matheus Vargas e o atacante Júnior Brandão à disputa da Série B. Também teria ocorrido a procura do Avaí-SC por Junior Brandão e, em contrapartida, o D...