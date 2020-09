Esporte Em despedida do Goiás, Thiago Larghi lamenta falta de reforços Treinador disse, em nota, que indicou nomes para serem contratados e que apenas um - Edilson - fechou com o clube goiano. Profissional agradeceu à torcida, que foi contra sua saída

O treinador Thiago Larghi, que foi demitido do Goiás nesta segunda-feira (28), se pronunciou em nota sobre seu desligamento do comando técnico da equipe esmeraldina. O profissional ficou à frente do clube em seis jogos, na qual venceu um jogo, conquistou dois empates e foi derrotado em três oportunidades. Thiago Larghi iniciou a nota - confira na íntegra abaixo - explicando que aceitou o convite de assu...