Esporte Em despedida do Atlético-GO, Barroca fala em 'eterna gratidão' e resume acesso: 'recompensa veio' Técnico carioca teve 51,9% de aproveitamento nos últimos nove jogos da Série B

Eduardo Barroca se despediu do Atlético neste domingo (1) com uma carta publicada no site do clube, um dia após a conquista do acesso à Série A do Brasileiro pelo rubro-negro. O treinador de 37 anos assumiu o Dragão na reta final da Série B, após demissão de Wagner Lopes. "Foi brigado, foi suado, difícil, no último minuto, mas a recompensa veio: o Dragão voltou à Séri...