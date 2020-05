Esporte Em decreto, clubes conhecem regras para volta aos treinos Decreto municipal estabelece o que clubes de futebol devem fazer para retornar às atividades

Os clubes goianienses conheceram, em decreto publicado pela prefeitura de Goiânia nesta sexta-feira (29), as regras que terão de cumprir para retornar aos treinos, o que está permitido a partir de segunda-feira (1º de junho). No inciso 18 do artigo 3º do decreto 1.113 da prefeitura de Goiânia, consta que o estabelecimento deve “estabelecer isolamento, pelo prazo de 14 dias,...