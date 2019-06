Esporte Em Cuiabá, seleção masculina vence a Bulgária pela Liga das Nações O nono triunfo em dez duelos deixou a seleção com 25 pontos, na vice-liderança da Liga das Nações, atrás apenas do Irã

A seleção brasileira masculina de vôlei largou com vitória na quarta semana da Liga da Nações. Na noite desta sexta-feira, a equipe dirigida pelo técnico Renan Dal Zotto derrotou a Bulgária por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 21/25, 25/19 e 25/14, em Cuiabá. O nono triunfo em dez duelos deixou a seleção com 25 pontos, na vice-liderança da Liga das Nações, atr...