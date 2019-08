Esporte Em Cuiabá, Iporá busca reverter vantagem rival para passar de fase

Batido semana passada por 2 a 1, o Iporá precisa reverter a vantagem do Cuiabá, nesta quarta-feira (14), no jogo de volta da Copa Verde, válido pelas oitavas de final do torneio. A partida será disputada em Cuiabá, na Arena Pantanal, a partir das 20h30 (horário de Brasília) - 19h30, no horário local. Por ter vencido em Iporá, ao time mato-grossense basta o empate...