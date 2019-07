Esporte Em corrida cheia de acidentes, Verstappen vence na Alemanha

Na corrida mais maluca da atual temporada da Fórmula 1, que contou com várias batidas, erros, sete abandonos, alternância intensa de posições, com chuva no início e pista seca no final, e resultou em um pódio muito incomum, o holandês Max Verstappen passou ileso por todas as intempéries e venceu o GP da Alemanha neste domingo (28). Verstappen acertou na estratégia. O piloto da...