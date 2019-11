Esporte Em confronto direto por vaga na Libertadores, Corinthians e Inter ficam no 0 a 0 Resultado leva dois times para 50 pontos. Gaúchos ficam na frente por 2 vitórias a mais

Na briga direta por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, Corinthians e Internacional empataram por 0 a 0, neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado leva os dois times para 50 pontos. Com duas vitórias a mais (14 a 12), os gaúchos ficam em sétimo lugar, seguido pelo Corinthians em oitavo, por ora f...