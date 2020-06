Esporte Em clima de decisão, Juventus x Milan marca o retorno do futebol italiano Na outra semifinal, o Napoli receberá a Inter de Milão com a vantagem de ter vencido por 1 a 0, fora de casa. Jogo será domingo (14)

Após três meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o futebol na Itália está de volta. E a retomada no primeiro país da Europa que sofreu com a covid-19 será já em clima de decisão com dois clássicos pela rodada de volta das semifinais da Copa da Itália. O primeiro, nesta sexta-feira, será entre Juventus e Milan, em Turim. No sábado, será a vez d...