Esporte Em clássico truncado, Vila Nova e Goiás empatam sem gols Duelo foi disputado pela 7ª rodada da Série B, no retorno do time colorado ao OBA

O primeiro dos dois clássicos goiano na Série B 2021 terminou em igualdade e sem gols. Vila Nova e Goiás empataram por 0 a 0, nesta sexta-feira (25), pela 7ª rodada da Série B, no retorno do time colorado ao OBA - o gramado da praça esportiva passou por uma revitalização e não havia sido utilizado neste mês. O resultado não melhora a situação do Vila No...