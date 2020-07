Esporte Em clássico na pré-temporada, Atlético-GO vence o Vila Nova Dragão bateu o rival colorado por 3 a 0, com gols de Matheuzinho e Júnior Brandão (duas vezes). Duelo foi disputado no CT do clube rubro-negro

Em teste preparatório para o início do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Vila Nova disputaram clássico em jogo-treino, neste sábado (25), no CT do Dragão. A equipe rubro-negra venceu o rival colorado por 3 a 0, com gols de Matheuzinho e Júnior Brandão (duas vezes). Esse foi o segundo triunfo do time comandado por Vagner Mancini na pré-temporada para disputa da Série A,...