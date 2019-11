Esporte Em clássico movimentado, Santos e São Paulo empatam por 1 a 1 na Vila Belmiro Carlos Sánchez, de pênalti, marcou para o Peixe, aos 7 minutos do 1º tempo e Daniel Alves empatou para o Tricolor, aos 9 minutos do 2º tempo.

Em clássico movimentado e com tempos distintos, Santos e São Paulo empataram por 1 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro, em Santos, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado justo após o time alvinegro ter sido superior na etapa inicial, enquanto que a equipe tricolor melhorou no segundo tempo. Com o empate, o Santos segue na terceira colocação, com 65 pont...