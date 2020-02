Esporte Em clássico movimentado, Anápolis e Anapolina empatam No Estádio Jonas Duarte, Galo e Rubra ficaram no empate, 2 a 2, pela 5ª rodada

Em jogo movimentado pela 5ª rodada do Campeonato Goiano, Anápolis e Anapolina empataram, 2 a 2, neste domingo (9), no Estádio Jonas Duarte. Com o resultado, a Xata conseguiu seu primeiro ponto nesta edição do Goianão. Com o ponto conquistado, o Galo subiu para a 8ª colocação e aparece com cinco pontos ganhos. Diante de público pagante de 3.844 torcedores no Jonas ...